Гривня укрепилась на межбанке до 16,21 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок был активен, в течение торгов происходило снижение курса доллара.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,56/18,79 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2440/0,2470 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8081 грн/долл., к этому часу было заключено 262 соглашения, объем торгов составил 126,95 млн долл.

Напомним, вчера гривня на межбанке снизилась до 16,49 за доллар.