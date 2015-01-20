Гривня укрепилась на межбанке до 16,21 за доллар
20:36, 20 января 2015Финансы
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Во вторник, 20 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов выросли до 16,01/16,21 грн/долл. против 16,22/16,42 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня выросла до 16,21 за доллар / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок был активен, в течение торгов происходило снижение курса доллара.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,56/18,79 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2440/0,2470 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8081 грн/долл., к этому часу было заключено 262 соглашения, объем торгов составил 126,95 млн долл.
Напомним, вчера гривня на межбанке снизилась до 16,49 за доллар.
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