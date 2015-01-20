Le Monde: Россия предоставит финансовую помощь банковскому сектору в размере 1 трлн. рублей

Об этом сообщается в статье «Россия предоставит финансовую помощь банковскому сектору в размере 1 трлн. рублей», опубликованной во французской газете Le Monde.

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По его словам, 30 банков, которые он пока не стал называть, получат деньги согласно этому плану рекапитализации, о котором Россия объявила в конце декабря. Необходимость оказать финансовую поддержку банковскому сектору возникла в связи с резким падением рубля. Эта помощь должна позволить финансовым учреждениям продолжать финансировать экономику, в то время как страна готовится к глубокой рецессии.

- 41% по отношению к доллару в 2014 г.

На самом деле сейчас значительно увеличились выплаты долгов российских банков в иностранной валюте, притом, что они лишились доступа к рынкам капитала из-за санкций, введенных Западом в связи с украинским кризисом. Банки также пострадали от того, что их клиенты начали массово снимать средства со своих счетов, особенно на пике падения рубля в середине декабря.

Кроме того, у банков возникла еще одна проблема – им стало очень сложно получать доступ к ликвидности, поскольку Центральный банк резко повысил процентную ставку, чтобы остановить падение российской валюты (- 41% по отношению к доллару в 2014 г.).

Очень строгие условия

Сначала власти намекали на то, что план финансирования будет охватывать более ста банков. Но чуть позже правительство установило очень жесткие условия для получения государственных средств в виде государственных облигаций через агентство по страхованию вкладов.

Помощь государства смогут получить только те банки, капитал которых превышает 25 млрд. рублей (330 млн. евро), которые обязуются предоставлять больше кредитов для приоритетных секторов экономики, а также ограничить увеличение заработной платы для своих сотрудников и дивиденды, выплачиваемые акционерам. Перерабатывающая, химическая и пищевая промышленность, а также транспортный, строительный и информационно-коммуникационный секторы должны стать основными бенефициарами, как недавно объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Не «спасение банков от проблем»

«Я хочу подчеркнуть, что эти средства должны использоваться не для спасения банков от проблем, а для того, чтобы они могли выделять больше кредитов и помочь экономике», –сказал глава правительства в середине января. Банковский сектор России насчитывает более 800 банков, некоторые из которых совсем небольшие, унаследованные от советской эпохи.

Органы государственной власти регулярно отменяют лицензии мелких региональных учреждений, деятельность которых вызывает сомнения. Государству пришлось в середине декабря спасать крупный банк «Траст», предоставив ему финансовую помощь в размере 127 млрд. рублей (1,7 млрд. долл.).

Еще до того, как был разработан общий план, государство в конце декабря предоставило финансовую помощь второму и третьему по величине российским банкам, «ВТБ» и «Газпромбанку», которых коснулись западные санкции, в размере 100 млрд. рублей (1,3 млрд. евро) и 40 млрд. рублей (530 млн. евро) соответственно.