От военного сбора в бюджет поступило более 2,5 млрд гривень - ГФС

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, в декабре прошлого года для нужд армии в сводный бюджет поступило 649,4 млн гривень сбора.

Как сообщалось, военный сбор был введен с 3 августа 2014 года, ставка которого составляет 1,5% от объекта налогообложения. Его плательщиками являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.

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Военным сбором облагаются доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями.

Кроме того, военный сбор взимается с выигрыша в государственную и негосударственную денежную лотерею, выигрыша игрока, полученного от организатора азартной игры.