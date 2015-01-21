Закрытие небанковских обменников в Украине может укрепить "черный рынок" - эксперты

Таким образом надеются улучшить контроль за валютным рынком и уменьшить спекуляции, говорится в сюжете ТСН.

Инспекционные проверки выявили многочисленные нарушения в валютно-обменных операциях. Теперь хотят усилить контроль за такими пунктами и уменьшить спекуляции на валютном рынке. Менять доллары придется исключительно в банках.

Кроме того, в Нацбанке говорят, по сравнению с европейскими странами, у нас слишком много обменников. По этому показателю Украину обгоняет только Болгария.

Бывший Председатель Нацбанка Степан Кубив не такой радикальный, закрывать предлагает прежде всего нарушителей, тех, кто работает за пределами закона.

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Эксперты говорят, что закрытие пунктов обмена уменьшит конкуренцию на рынке. Что чем меньше будет возможности официально купить доллар, тем больше людей пойдет за ним на "черный рынок". Особенно, если учесть, что в банках валюты и так нет.

"Большая проблема - это не существование обменных пунктов, а наличие аж четырех обменных курсов в стране - мы знаем есть официальный, на межбанке, есть курс платежных систем карт, по которым идет конвертация, ну и есть так называемый курс черного рынка. Соответственно они отличаются между собой на 4 гривни", - говорит экономический эксперт Андрей Блинов.

В Ассоциации украинских банков этот шаг считают стратегически правильным, правда время для таких перемен выбрано неудачное. В далеком будущем в этом видят перспективы, а вот сейчас убеждены, что это на руку только менялам.

"По состоянию на сегодня банкам пользы будет мало. Потому что через банки реально обмен валют не идет. Вы знаете, что в банки мало кто несет и еще меньше банки продают по тому курсу, который является официальным", - говорит президент ассоциации Александр Сугоняко.

В самих обменниках о вероятной судьбе мало что знают, говорят, что не имеют никакого документа о закрытии.

Зато о конкретной дате в Нацбанке ни слова. Документ правда уже передали в комитеты Верховной Рады на рассмотрение.