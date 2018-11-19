Гройсман: для погашения предыдущих долгов необходима внешняя поддержка

По словам премьера, отечественная экономика демонстрирует рост в течение одиннадцати кварталов подряд.

Экономика Украины на сегодняшний день демонстрирует рост в течение одиннадцати кварталов подряд и является сбалансированной, однако государство нуждается во внешней поддержке для прохождения пиковых лет выплат по прошлым долгам, которые были взяты в 2008-2013 годах.

Читайте такжеГосдолг Украины в сентябре сократился на $190 миллионов

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

«Одиннадцать кварталов подряд экономика растет. Это означает, что начался подъем. В принципе, если посмотреть на нужды государства – все нормально, мы сбалансированы. Но если смотреть на долги, нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться, чтобы вернуть прежние долги. 2019-2021 годы - пиковые годы выплат», - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

По словам премьера, сейчас деньги внешних кредиторов берутся под выполнение определенных обязательств, потому нужно сделать это и для возвращения их доверия. При этом Гройсман подчеркнул, что власть обязана не допустить развитие сценария отказа от предыдущих обещаний, что приведет к затяжному кризису.

«Мы помним 90-е годы: банкротство страны, галопирующая инфляция. Этого допустить снова нельзя», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале текущего года составляет эквивалент 610 млн долл., в 2019 году - 5,849 млрд долл., в 2020 году - 6,009 млрд долл.