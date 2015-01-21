Центробанк России исправляет проколы: в ближайшее время снизит ключевую ставку

Центробанк России снизит ключевую ставку с 17% годовых на 2–3 процентных пункта в I квартале 2015 года, пишут "Известия".

Такое намерение регулятор озвучил на заседании Национального финансового совета (НФС) при ЦБ, которое состоялось в конце декабря 2014 года. По обыкновению, такие встречи проходят раз в квартал.

Читайте такжеThe Guardian: В России опасаются рецессии, так как ВВП сократился впервые за 5 лет"Представители регулятора это (снижение ставки) объяснили тем, что повышение ключевой ставки не принесло ожидаемого результата: оно было призвано сдержать рост доллара и евро, однако этого не произошло, — пояснил представитель НФС. — Курс вырос, реакция у населения и бизнеса на повышение ставки крайне негативная. Фактически ЦБ на последнем в 2014 году заседании НФС признал свою ошибку. Так, в ходе обсуждения этого вопроса им были поддержаны доводы о том, что крупный бизнес в текущих условиях не может и не будет занимать у банков средства под 21–22% годовых, а малый и средний — под 24%. Ставки по розничным кредитам еще выше: 30–60% годовых. С большой долей вероятности ЦБ снизит ключевую ставку еще до марта 2015 года".

ЦБ, осенью отпустив рубль в так называемое свободное плавание (то есть отказавшись от валютных интервенций на бирже), повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта с 10,5% годовых 16 декабря 2014 года. Пресс-релиз регулятора, в котором говорилось об этом решении, появился на сайте ЦБ в ночь на 17 декабря. За 12 часов до этого решения бушевал «черный вторник»: доллар и евро преодолели психологические отметки в 80 рублей и 100 рублей, соответственно. К концу 2014 года доллар стал стоить 56,3 рубля, евро — 68,3 рубля, сейчас курс на 10 рублей выше.

Читайте такжеИндекс благосостояния среднего россиянина упал более чем в два разаРешение о снижении ключевой ставки принимает совет директоров ЦБ. Ближайшие заседания СД Банка России состоятся 30 января и 13 марта 2015 года. Источник в НФС предполагает, что именно на заседании 30 января будет принято решение о снижении ключевой ставки.

Представители ЦБ и члены НФС, впрочем, активно намекают в последнее время, что Центробанк сгладит ставку. 16 января первый зампред Банка России Алексей Симановский заявил, что надеется на возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время.