Экономика США растет с наивысшей скоростью за последние 15 лет - Обама

Президент США Барак Обама в ходе своего ежегодного послания к Конгрессу отметил выдающийся рост американской экономики, пишет «Газета.Ru».

«Сегодня мы переворачиваем страницу. Экономика США растет с лучшей скоростью с 1999 года», — заявил Обама. Он подчеркнул, что американская экономика в наименьшей степени за последние 30 лет зависит от импортной нефти.

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