Международная платежная система подала иск против Нацбанка

Компания требует признать незаконным решение об отмене ее регистрации.

Международная платежная система TYME подала иск в суд, в котором требует признать незаконным решение Национального банка Украины об отмене ее регистрации.

Читайте такжеСБУ рассказала о сотрудничестве платежной системы TYME с подсанкционной российской компанией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе TYME, компания требует возобновить действие всех лицензий и регистрацию платежной системы и всех ее участников.

В компании отметили, что Нацбанк принял решение на основании сведений от Службы безопасности Украины, однако по результатам неоднократных запросов Нацбанк и СБУ данные сведения для ознакомления не предоставили.

"Компания полагает, что действия СБУ и действия НБУ в лице Якова Смолия не лежат в правой плоскости и носят преступный характер", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что TYME была единственной международной небанковской платежной системой в Украине и до момента закрытия являлась лидером на рынке Украины по итогам 2017 и первого полугодия 2018 года. Кроме того, в начале 2018 года TYME был присвоен статус социально-значимой платежной системы наряду с "Укрпочтой".

"Решение НБУ привело к остановке всех бизнес-проектов TYME, а также проектов партнеров - участников TYME, в том числе нерезидентов Украины, что привело к негативной реакции миллионов пользователей различными сервисами TYME. Акционеры TYME, партнеры и участники МПС TYME, включая иностранных инвесторов, понесли значительные финансовые и репутационные потери. Национальный банк Украины принял непрозрачное и противозаконное решение - данную позицию компания TYME намерена защитить в суде и привлечь НБУ к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 15 июня сообщил об отмене регистрации международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является финансовая компания "ОМП-2013".

По информации регулятора, компания сотрудничала с запрещенной в Украине российской платежной системой, что несет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.