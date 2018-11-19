Во вторник в Украине подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 20 ноября: 100 USD – 2776,4829 гривни; 100 EUR – 3172,6870 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2776,4829 (19 ноября – 2775,4970)

100 EUR – 3172,6870 (19 ноября – 3149,0789)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,73/27,76 гривни/доллар.

Текущие котировки на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,70/31,72 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,7705 гривни/доллар.