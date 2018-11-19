Третий "антирейдерский законопроект" будет внесен в Раду в ближайшее время – Ирина Луценко

В частности, законопроект предлагает убрать так называемый «серый налог», который десятилетиями взимали частные нотариусы с украинского бизнеса в размере 1% от суммы сделки.

Так называемый «Антирейдерский законопроект 3», который был разработан Министерством юстиции совместно с народными депутатами и представителями ведущих бизнес-ассоциаций, будет внесен в Верховную Раду для голосования в ближайшее время.

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Об этом во время презентации нового законопроекта по борьбе с рейдерством сообщила народный депутат, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Мы договорились с президентом. Как только законопроект будет зарегистрирован, а я думаю, что это будет сделано завтра, президент даст ему статус безотлагательного, и затягивать не будем», - сказала Луценко.

Она также отметила, что президент Петр Порошенко предоставит законопроекту статус «неотложного».

По словам присутствовавшего на презентации министра юстиции Павла Петренко, законопроект «убирает большинство лазеек, которыми пользуются рейдеры».

«Фактически рейдерские организации направляют мощные юридически и силовые ресурсы на поиски возможностей легализировать захват и отбор бизнеса или недвижимости, поэтому государство использует все инструменты, чтобы наказание за незаконный захват любого имущества было неотвратимым и строгим. Этот принцип заложен в третьем законопроекте», - сказал он.

Петренко сообщил, что законопроект предлагает убрать «так называемые коммунальные и государственные предприятия, которые занимались регистрацией».

«К сожалению, блок децентрализации, когда мы передали функции регистрации местным органам самоуправления и их коммунальным предприятиям, показал свою неэффективность, ведь почти 90% жалоб, которые мы рассматриваем – это жалобы на регистраторов, которые работают в коммунальных предприятиях, которые работают как инструмент для слепого, бездумного отбора чужого бизнеса», - пояснил он.

Также, по его словам, вводятся жесткие квалификационные условия ко всем регистраторам по доступу к реестрам, профессии и об отключении регистраторов, если они допускают технические ошибки во время своей регистрационной деятельности.

«Мы также ликвидируем также такое «социальное напряжение» как дефицит государственных нотариусов в большом количестве сельских районов. Мы вводим механизм, когда на эту профессию могут претендовать специалисты, которые являются консультантами государственных нотариусов, работают долгое время в органах местного самоуправления и смогут эффективно в сельской местности проработать государственным нотариусом три года без права изменения работы и перемещения в другие регионы», - рассказал министр.

Помимо прочего, вводится ряд социальных гарантий во время уплаты стоимости нотариальных услуг.

«Убирается так называемый «серый налог», который десятилетиями «стягивали» частные нотариусы с украинского бизнеса, а это 1% от суммы сделки, который не шел в госбюджет, а шел в карманы определенных лиц», - сообщил Петренко.

Также вводятся социальные нормы государственной пошлины, которые будут взиматься с пенсионеров, инвалидов, участников АТО и ряд предупредительных мер для защиты прав украинских селян на земельные паи.

«Сейчас законопроект призван решить самые неотложные проблемы в вопросах незаконного захвата чужого имущества и борьбы с рейдерством и очень рассчитываем, что эти законы получат поддержку в парламенте и станут частью украинского законодательства уже с начала следующего года», - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют «Маски-шоу стоп». Закон вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Согласно закону, видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

14 февраля 2018 года Министерство юстиции предложило Кабинету министров создать Комиссию по реагированию на жалобы о нарушениях во время проведения обысков на предприятиях поскольку в ведомство по-прежнему поступает множество жалоб о нарушениях, несмотря на принятие закона «Маски-шоу стоп». 28 февраля правительство создало такую комиссию под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана.

В сентябре текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» (№ 8490).