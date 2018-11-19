Nissan хочет уволить главу компании за ложь о своих доходах

В финансовых злоупотреблениях Карлоса Гона уличил неизвестный информатор внутри компании.

Японский автомобильный концерн Nissan хочет сместить Карлоса Гона с поста президента компании за указание заниженных данных о размере своих доходов.

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Японские СМИ сообщают, что он арестован, однако официального подтверждения этой информации нет, передает Би-би-си. Карлос Гон - легендарный кризисный менеджер, известный тем, что он сумел вернуть прибыльность нескольким автогигантам. В Японии Гон - герой комиксов манга.

Японская газета "Иомиури" сообщила, что 64-летний Гон арестован, однако официального подтверждения этой информации пока нет. По информации японского издания "Асахи", следственные органы проводят обыски в офисах Nissan.

В понедельник утром акции французской автомобилестроительной компании Renault, входящей в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, подешевели почти на 15%.

В финансовых злоупотреблениях Карлоса Гона уличил неизвестный информатор внутри компании.

Как говорится в сообщении Nissan, в течение нескольких лет Гон указывал в официальных данных заниженный размер своих "компенсационных выплат" - и в этом ему помогал исполнительный директор Nissan Грег Келли (по сообщениям, он также арестован).

Сумма выплат, которыеглава концерна скрыл от регулятора, по некоторым данным, достигает $44 млн.

Совет директоров концерна соберется в четверг для голосования по вопросу об увольнении Гона.

В ходе корпоративного расследования были обнаружены и другие нарушения, в том числе использование активов компании в личных целях, сообщил президент Nissan Хирото Саикава.

Теперь Nissan намеревается направить собранные данные в японскую прокуратуру.

Карлос Гон занимает должность президента Nissan с 2000 года. Он также является президентом Renault с 2005 года и возглавляет совет директоров Mitsubishi Motors с 2016 года. В начале 2000-х годов предложенная им программа жесткого сокращения расходов помогла вывести Nissan из глубокого кризиса.

С 2010 года топ-менеджеры компаний в Японии обязаны сообщать регулятору размеры своих личных доходов, если они превышают 10 млн иен.

Французское правительство, являющееся собственником 15% концерна Renault, не раз пыталось добиться уменьшения вознаграждения Карлоса Гона. В бытность министром финансов Франции Эмманюэль Макрон - нынешний президент страны - добился, чтобы выплаты Гону были сокращены на 30% в обмен на продление его полномочий на посту главы Renault.

Несколько месяцев назад собрание акционеров Renault после жарких споров с трудом утвердило выплату Гону вознаграждения в 7,4 млн евро за 2017 год.

Карлос Гон свободно владеет португальским, испанским, итальянским, французским и английским языками, а за годы работы в компании Nissan Гон выучил также разговорный японский.

Он родился 9 марта 1954 года в Бразилии, в семье эмигрантов из Ливана. К пяти годам, отмечают биографы, он уже умел отличать одну машину от другой по звуку клаксона. В шесть лет Гон переехал со своей матерью в Бейрут и там посещал иезуитскую школу.

Позже Гон отправился в Париж, где учился в элитных высших учебных заведениях - в том числе в инженерно-политехническом университете. У Гона - французский паспорт.

Когда Карлосу Гону предложили подумать о посте президента Ливана, он ответил, что у него и так уже слишком много должностей.

В опросе на тему "Кого бы вы хотели видеть во главе правительства", проведенном в Японии в 2011 году, Карлос Гон занял седьмое место, опередив Барака Обаму.

Карлос Гон является заметной фигурой в автомобильной индустрии. Он известен тем, что улучшил показатели Renault и Nissan, после чего стал ключевым игроком в альянсе Renault-Nissan. Французско-японский концерн, в который также входит Mitsubishi, является одним из крупнейших автопроизводителей в мире.

Вопрос в том, что теперь будет. Гон уже начал сокращать свои полномочия - в прошлом году он ушел с поста гендиректора Nissan, а недавно также частично передал свои обязанности в Renault. Однако, как ожидалось, он должен был остаться гендиректором Renault и продолжать осуществлять общий контроль над альянсом в течение ближайших нескольких лет.

Сегодняшнее объявление, похоже, изменит эту стратегию. Пока неясно, что собирается делать Renault, но планы по планомерной передаче управления - а в перспективе и будущее довольно громоздкой структуры Renault-Nissan-Mitsubishi - теперь могут быть пересмотрены.