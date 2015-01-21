Антикризисный план может обойтись России в 2 трлн рублей, но не дать результатов

Сегодня на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин будет обсуждать антикризисный план. Полное название — план обеспечения устойчивого развития и социальной стабильности в 2015 г. Обсуждение пройдет в рабочем порядке, потом план предстоит дорабатывать, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

План обсуждался на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в понедельник. Минэкономразвития его уже доработало, будут и еще изменения, сообщил чиновник, участвующий в обсуждении документа. На существенных изменениях настаивает Минфин — по мнению министерства, план Минэкономразвития цели не достигнет, пишут "Ведомости".

У Минфина концептуальные замечания: не обновлен макроэкономический прогноз, нет анализа проблем и рисков, не определены приоритеты и главные направления поддержки, не оценен ее эффект. Список большой, разумные предложения есть, говорит один из чиновников, знакомых с ходом обсуждения, но это не план.

«Если Минэкономразвития предлагает какие-то стимулирующие меры, оно должно объяснить, как компенсировать выпадающие доходы, — указывает чиновник, знакомый с ходом обсуждения документа. — Такие меры в плане тоже предложены, но их немного».

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С учетом выпадающих доходов из-за предлагаемых налоговых послаблений общая стоимость плана — около 2 трлн руб., указывает Минфин: не учтены последствия для консолидированного бюджета, нет предложений по оптимизации расходов и увеличению доходной базы, а реализация плана рискует существенно ухудшить бюджетную ситуацию.

«Минфин затратил огромное количество человеко-часов на комментарии к плану, который с тех пор подвергся серьезной доработке после совещаний, в которых участвовал и Минфин, — говорит замминистра экономического развития Николай Подгузов. — Гораздо конструктивнее было бы наряду с другими ведомствами принять активное участие в его доработке, в ходе которой можно было бы снять большинство замечаний». К тому же оценка стоимости плана, выполненная Минфином, серьезно завышена, а на этом основывается большинство замечаний, добавляет он.

Минфин, как и все правительство, работает над антикризисным планом и представит свои предложения, сообщил представитель министерства. С точки зрения бюджетной политики Минфин видит целью бездефицитный бюджет в среднесрочной перспективе при цене нефти $70 за баррель, а для этого нужны серьезные решения по приоритизации расходов, по пенсионной реформе, по изменению структуры расходов, настаивает он.

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Претензии Минфина универсальны и не слишком конструктивны, вздыхает другой чиновник, участвующий в обсуждении: «Денег нет!»

Бюджетные потери в размере 2 трлн руб. означают, что придется потратить половину резервного фонда (по состоянию на 1 декабря в нем было 4,4 трлн руб.), подсчитал руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: «Это можно делать, только если точно знаешь, что нефть вернется к ценам в $100».

Но снижение цен на нефть носит структурный характер, подчеркивается в замечаниях Минфина: даже в случае если реализуется оптимистичный сценарий и котировки в среднесрочной перспективе вернутся к $70 за баррель, структурный дефицит бюджета все равно превысит 3% ВВП. И у частного, и у государственного сектора сокращаются доступные ресурсы — в такой ситуации нужна макроэкономическая стабильность, призывает Минфин. Его рецепт — придерживаться консервативной бюджетной политики и создать условия для снижения ключевой ставки, «ограничив «инфляционное давление»: например, отвязать индексацию любых расходов от уровня фактической инфляции, ограничить рост регулируемых тарифов и «разработать и реализовать комплекс мер по повышению конкуренции».