Нацбанк может изъять из оборота 1 и 2 копейки

Национальный банк Украины прорабатывает вопрос изъятия из оборота мелких монет номиналом 1 и 2 копейки, сообщил журналистам в среду, 21 января, директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Рабочая группа работает над вопросами возможного изъятия из оборота мелких монет. Есть соответствующие наработки и расчеты по изъятию, например, монет 1 и 2 копейки. Но вопрос непростой и связан с работой других министерств и ведомств. После принятия решения мы сообщим об этом дополнительно", - сказал чиновник.

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Зайвенко пояснил, что Национальный банк постоянно работает над совершенствованием номинального ряда банкнот и монет, для чего и была создана эта специальная рабочая группа. По его словам, номинальный ряд в Украине перезагружен сравнительно с номинальными рядами европейских и других валют.

Отвечая на вопросы, Зайвенко сообщил, что информация о себестоимости изготовления монет является закрытой, но по изготовлению мелких монет она превышает их стоимость. «Она (себестоимость) изменяется, но то, что она в разы превышает номинал, мы подтверждаем», - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.