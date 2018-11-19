Xiaomi удалось значительно нарастить выручку

Рост доходов Xiaomi связан прежде всего с успешными продажами на европейском и индийском рынках.

Китайская технологическая корпорация Xiaomi опубликовала финансовую отчетность за третий квартал - чистая прибыль компании составила 2,5 млрд юаней ($357,2 млн) против убытка в 11 млрд юаней ($1,6 млрд) годом ранее.

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Результаты также оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали прибыль в 1,9 млрд юаней, передает kommersant. Выручка компании в третьем квартале выросла на 49,1% до 50,8 млрд юаней ($7,3 млрд).

Рост доходов Xiaomi связан прежде всего с успешными продажами на европейском и индийском рынках. Таких результатов компании удалось достичь на фоне замедления продаж смартфонов - своего основного продукта - как в Китае, так и в мире в целом. В июне Xiaomi провела IPO, в ходе которого компания привлекла $4,7 млрд, с тех пор ее акции упали на 20%. На прошлой неделе корпорация оказалась в центре скандала в Великобритании - Xiaomi при выходе на британский рынок запустила акцию, в рамках которой некоторые модели должны были продаваться по 1 фунт стрелингов, позже выяснилось, что в распродаже участвовали всего два или три смартфона.