Депутаты предлагают запретить финансирование Россией украинских СМИ

Народные депутаты фракции «Народный фронт» предлагают запретить участие резидентов государства-агрессора, государства-оккупанта в уставном капитале отечественных медиакомпаний, с целью защиты информационного суверенитета Украины.

Соответствующий законопроект №1768 «О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно участия иностранных лиц в телерадиоорганизациях)» зарегистрировали народные депутаты, члены фракции «Народный фронт» Андрей Левус, Сергей Высоцкий и Николай Величкович.

Авторы законопроекта подчеркивают, что российские телерадиоорганизации выступают одним из механизмов гибридной войны, средством манипуляции массового сознания, рупором дезинформации как собственных граждан, так и населения оккупированных территорий.

«Проникновение в Украину российского капитала, в том числе в сферу медиа, - это вопрос угрозы национальной безопасности страны, поскольку Россия получает прямые рычаги влияния на украинское финансовое, экономическое и медиапространство», - отмечают они.

«Мы видим, что российские журналисты выступают фактически боевиками информационных спецопераций Кремля против Украины. Российский медиакапитал в некоторых украинских телеканалах способствует этой войне. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно запретить участие в медиа капитала, связанного со страной-оккупантом или страной-агрессором», - говорят авторы законопроекта.

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Законопроект №1768 предусматривает, в частности, введение запрета на создание телерадиоорганизаций юридическими лицами, учрежденными иностранными юридическими, физическими лицами, лицами без гражданства, а также нерезидентами, зарегистрированные в одной из оффшорных зон, перечень которых определен Кабинетом Министров Украины.

Также предлагается введение запрета на участие иностранных физических и/или юридических лиц в уставном капитале телерадиоорганизаций, если такие лица являются резидентами государства, признанной согласно законодательству Украины государством-оккупантом, или признанным в соответствии с нормами международного права государством-агрессором;

Национальному совету по телевидению и радиовещанию, согласно законопроекту, предоставляется право обращаться в суд относительно аннулирования лицензии телерадиоорганизации в случае нарушения ею установленных запретов.

Представители «Народного фронта» напоминают, что несмотря на запрет учреждения телерадиоорганизаций иностранными юридическими, физическими лицами, лицами без гражданства, а также нерезидентами, зарегистрированными в одной из оффшорных зон, действующее законодательство позволяет указанным субъектам учреждать юридические лица-резиденты Украины, которые уже могут выступать учредителями телерадиоорганизаций.

По мнению народных депутатов, это предопределяет фактическую легализацию через промежуточных юридических лиц основание и владение отечественными телерадиоорганизациями субъектами, в отношении которых законодательно установлены запреты.