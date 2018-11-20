Эксперты рассказали, возможно ли отследить доходы украинских заробитчан

Экономист объяснил, возможно ли заставить граждан декларировать доходы из-за рубежа.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что семьи гастарбайтеров, которые получают деньги из-за рубежа, должны их декларировать, если имеют субсидии от государства. Специалисты объяснили ТСН.ua возможно ли отследить реальные доходы граждан.

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По данным министра, всего за 6 месяцев 2018 года украинские гастарбайтеры перечислили своим семьям более 6,5 миллиардов долларов. Однако ни в одной декларации дополнительных сумм никто из граждан не указал, то есть эти люди получают субсидии незаконно.

Специалисты отметили, что теоретически можно отслеживать такие поступления. Но на практике не все так просто.

"Эту инициативу даже технически реализовать невозможно, если человек сам добровольно не хочет декларировать заграничные заработки, потому что заставить человека невозможно. К тому же попытки выявить тех, кто скрывает деньги из заграницы, могут вернуть практику 90-х, начала 2000-х годов", - отметил экономист Андрей Новак.

"Большинство денег, которые мигранты зарабатывают и передают своим украинским семьям, передавались в наличной форме через водителей автобусов или по железной дороге", - добавил он.

По данным Минсоцполитики, всего в течение всего года за границей на заработках находятся более 3 миллионов украинцев. На сезонные работы едут еще до 9 миллионов.

В ООН отмечают, что почти 6 миллионов украинцев находятся на заработках постоянно.

По объему трудовых мигрантов граждане Украины - в первой десятке в мире. А денежные переводы трудовых мигрантов составляют значительную часть украинского ВВП.