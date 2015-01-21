Рубль падает из-за агрессивной политики России против Украины

Рубль дешевеет при сохранении негативных для него факторов, в первую очередь боевых действий на востоке Украины, а также ожиданий возможности снижения кредитного рейтинга РФ до мусорного статуса, сообщает Reuters.

Украинская сторона заявляет о противоборстве не только с пророссийскими боевиками на востоке страны, но также и с военными подразделениями РФ, Москва же отрицает отправку регулярных войск на территорию соседнего государства.

"Сегодня почти нет экспортных офферов, а покупки (валюты) со вчерашнего вечера усилились, в том числе, в ответ на обострение ситуации на востоке Украины. Также рост валюты может быть приведением курса в соответствие с текущими уровнями нефти после укрепления рубля в начале недели", - сказал Павел Демещик из банка ING Eurasia.

По его мнению, сейчас на динамику больше влияют денежные потоки, чем изменения нефтяных котировок, "хотя при их уровне выше $50 за баррель Brent появляются продавцы валюты, в том числе и иностранные".

Расчетами "завтра" доллар США к 11.25 мск дорожал почти на 0,9 процента и оценивался в 65,77 рубля.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени торговалась вблизи отметки 76,04, что почти на процент выше предыдущего закрытия.

Бивалютная корзина выросла на 67 копеек от последней вчерашней котировки, и её стоимость составляла 70,42 рубля.

"Локальный валютный рынок демонстрирует низкую, несвойственную для последнего времени, волатильность. При этом можно отметить, что колебания котировок нефти не оказывали влияние на курс рубля по отношению к базовым валютам. Не исключено, что локальный валютный рынок взял паузу до предстоящего решения агентства S&P относительно суверенного рейтинга России", - считает Алексей Егоров из Промсвязьбанка.

Агентство S&P должно сообщить о своем решении до конца января.