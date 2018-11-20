Кабмин передал в Раду доработанный ко второму чтению проект бюджета-2019

Законопроект уже направлен на рассмотрение в бюджетный комитет, а также передан руководству Верховной Рады и в тираж.

Кабинет министров Украины передал доработанный законопроект "О государственном бюджете на 2019 год" в Верховную Раду для рассмотрения его во втором чтении.

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Как сказано в сообщении на сайте парламента, законопроект уже направлен на рассмотрение в бюджетный комитет, а также передан руководству Верховной Рады и в тираж.

"Следует отметить, доработанный ко второму чтению проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" является сбалансированным и направленным на решение ряда первоочередных и неотложных вопросов", - сказано в пояснительной записке.

Согласно документу, доходная часть госбюджета на 2019 год составляет 1 трлн 26 млрд 131,8 млн грн, в том числе доходы общего фонда – 928 млрд 507,9 млн грн и доходы специального фонда - 97 млрд 623,9 млн грн.

Расходная часть составляет 1 трлн 112 млрд 130 млн грн, в том числе расходы общего фонда – 1 трлн 5 млрд 767,5 млн грн и расходы специального фонда – 106 млрд 362,4 млн грн.

Предельный объем дефицита Госбюджета определен в сумме 89 млрд 989,3 млн грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 69 млрд 617,2 млн грн и предельный объем дефицита специального фонда - 20 млрд 372,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. 18 октября Рада приняла проект госбюджета в первом чтении.

3 ноября министр Кабинета министров Александр Саенко спрогнозировал, что парламент 22 ноября примет закон о госбюджете-2019.

14 ноября Кабинет министров утвердил поправки к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год для его рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует, что Верховная Рада утвердит во втором чтении проект государственного бюджета на 2019 год на этой неделе.