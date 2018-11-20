Украина создала лучшие за 15 лет условия для бизнеса – глава Украинско-немецкой торговой палаты

Среди позитивных изменений он назвал дерегуляцию, децентрализацию, возврат НДС без задержек.

Украина на данный момент создала едва ли не лучшие условия для ведения бизнеса за последние пятнадцать лет.

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Об этом на встрече представителей немецкого бизнеса с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявил президент Украинско-немецкой торговой палаты Андреас Лир, передает пресс-служба правительства.

"Мы видим самую лучшую Украину. Большинство членов нашей палаты отмечают, что этот год был одним из лучших за последние 15 лет. Это показывает улучшение индекса Doing Вusiness. Мы видим много изменений и реформ – дерегуляция, децентрализация, возврат НДС без задержек. Мы должны признавать тот позитив, который происходит. И для нас важно, чтобы правительство было и в дальнейшем активным", - цитирует Лира пресс-служба Кабмина.

В свою очередь, премьер Гройсман отметил, что Украина пока не раскрыла весь свой экономический потенциал.

"Нам нужно продолжать реформы и изменения. Сейчас имеем хорошие сигналы относительно экономического роста. И важно, чтобы среда для бизнеса так же была более доброжелательной. Умная регуляция, реформа публичных закупок, приватизация – все это открывает возможности для инвестиций и роста, а, следовательно, для увеличения рабочих мест и изменений в стране в целом", - цитирует премьера пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на пять позиций и заняла 71 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019.