России потребуется более 10 лет, чтобы вернуть доверие к рублю - Кудрин

России потребуется более десяти лет для того, чтобы вернуть прежнее доверие к рублю как к международной единице расчета, считает бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, сообщает Прайм.

"Если мы сумеем реформировать свою экономику, через несколько лет добиться снятия санкций, то Россия сможет вернуть себе прежний статус и даже усилить его, но уже на протяжении десяти и больше лет. То есть требуется время, чтобы вернуть прежнее доверие", - сказал Кудрин в интервью телеканалу RT, говоря о будущем рубля.

Он отметил, что после девальвации рубля доверие к нему как к международной единице расчета снизилось.

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"Любая единица расчетов должна быть очень стабильной, чтобы мы могли сопоставлять цены на товары разных стран. Если валюта нестабильна, в такой валюте цены товаров измерять очень сложно. Поэтому даже в нашей международной торговле, даже с нашими соседями сейчас, скорее всего, увеличится доля расчетов в мировых валютах: доллар, евро, фунт возможно", - добавил он.