Названа причина возможного подорожания корвалола в Украине

Популярный седативный препарат "Корвалол" может существенно подорожать в случае, если ПАО "Фармак" (Киев) через суд добьется монополии на этот советский бренд,

Об этом сообщают "Подробности" телеканала "Интер".

Издание напоминает, что "Фармак" уже больше 10 лет пытается присвоить себе право производить "Корвалол". И хотя компания уже проиграла несколько судов, она не оставляет попыток монополизировать рынок. Очередное заседание Верховного Суда по этому делу состоится 20 ноября. Рассматривает дело глава Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдан Львов.

"Монополизм – это снижение качества, увеличение цены и создание предпосылок для коррупции. На свободном рынке все государства пытаются избежать монополизма, и для этого действует антимонопольное законодательство. Цена на этот препарат вырастет", - сказал Юрий Гаврилечко, эксперта Центра анализа экономической политики.

Издание отмечает, что товарный знак "Корвалол-Дарница", который принадлежит ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев), отличается от знака "Корвалол" компании "Фармак" по фонетическим и графическим признакам.

"Основной функцией знака согласно закону является возможность отличать товары одного производителя от товаров другого производителя. В результате исследования был сделан вывод, что исследуемые знаки не схожи между собой настолько, что они могут быть спутаны", - сказала судебный эксперт Алена Андреева.

Юристы отмечают, что попытка современного предприятия присвоить себе советский бренд выглядит нелогичной.

"Само название и препарат "Корвалол" были придуманы и произведены в Советском Союзе за госденьги по госзаказу в условиях отсутствия рынка и конкуренции, в условиях плановой экономики, где интеллектуальной собственности не существовало. Нельзя говорить, что этот знак и его репутацию можно было приватизировать вместе с предприятием, которое сейчас называется "Фармак", - сказал изданию адвокат, эксперт по патентному праву Александр Мамуня.

Как сообщалось, "Дарница" подала заявку на регистрацию ТМ "Корвалол-Дарница" в 2003 году. «Фармак», который зарегистрировал ТМ "Корвалол Corvalolum" ещё в 1993 году, попытался через суд отменить регистрацию препарата "Дарницы". Тяжбы тянулись до 2011 года, когда суд окончательно отказал «Фармаку» в его требовании. Тем не менее в 2018 году компания вновь дала ход этому делу.

ПАО "Фармак" и ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" входят в число ведущих фармпроизводителей Украины. Бенефициарами "Фармака" являются глава наблюдательного совета компании Филя Жебровская и ее брат, экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Бенефициаром "Дарницы" является народный депутат Украины Глеб Загорий.

Седативный препарат "Корвалол" начали выпускать в СССР в 1960-е годы. Фактически он был аналогом препарата "Валокордин", изобретённого в Германии. «Корвалол» производили несколько советских заводов. Сегодня препарат с таким названием есть в продуктовом портфеле ряда украинских и российских производителей.