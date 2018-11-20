"88% налоговых деклараций в Киеве уже подается в электронном виде" - Киевский налоговый форум-2018

Цель реформы фискальной службы в Украине – диджиталізація 100% налоговых сервисов.

Сегодня в Mercury Congress Center проходит Киевский налоговый форум-2018, который был организован Главным управлением Государственной фискальной службы в Киеве при поддержке Киевской городской государственной администрации.

Форум открыли и.о. председателя ГФС Украины Александр Власов, начальник киевского управления ГФС Людмила Демченко и киевский городской голова Виталий Кличко.

Участники форума подчеркнули, что столичные плательщики очень требовательны, открыты для новых технологий, готовы быстро переходить к новым налоговым сервисам. И планируют полностью перевести уплату налогов в Киеве в онлайн. Внедрить мобильные приложения, запустить чат-боты и онлайн консультации.

"Цель реформы фискальной службы – диджитализация 100% налоговых сервисов. Мы должны создать максимальное расстояние в хорошем смысле этого слова между фискальной службой и плательщиком. Люди должны взаимодействовать с информационными продуктами, а не с налоговиками." - отметила начальник киевского управления ГФС Людмила Демченко.

Главным, фундаментальным и необходимым изменением в системе уплаты налогов называют открытый диалог между бизнесом и властью, обмен мнениями и взглядами.

"Я мечтаю, чтобы закончив работу в Государственной фискальной службе, как предприниматель я мог легко, быстро коммуницировать с регулирующим органами. И отреформатировать налоговый сервис таким образом, чтобы уплата налогов была не только обязанностью гражданина, а он мог гордиться этим. Как это работает в других странах", - подчеркнул Александр Власов, и.о. председателя ГФС Украины.

С трибуны выступили глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представители Министерства финансов Украины, а также депутаты Киевского городского совета, представители ГФС Украины, Главного управления ГФС в г. Киеве, КГГА, представители Немецкого общества международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), эксперты, аудиторы, представители общественности.

"88% налоговых деклараций в Киеве уже подается в электронном виде. У меня нет сомнений, что это реально – через несколько лет попрощаться с бумагами и полностью перейти к предоставлению налоговых услуг и уплаты налогов в он-лайн режиме." - подвела итоги начальник киевского управления ГФС Людмила Демченко.