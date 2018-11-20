В оккупированном Крыму списали многомиллионный долг Верховной Рады АРК перед Нацбанком

Соответствующее решение приняли 19 ноября на заседании крымского правительства.

Российские власти Крыма списали более 130 миллионов гривень «государственного внешнего долга Крыма» по облигациям, выпущенным в 2011 году.

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Соответствующее решение приняли 19 ноября на заседании крымского правительства, информируют крымские и российские СМИ.

Как сообщается на сайте российского Минфина Крыма, проект о списании долговых обязательств в размере 505,4 миллиона рублей представила глава крымского министерства Ирина Кивико, передают «Крым.Реалии».

«Этот долг у нас образовался по облигациям внутреннего местного займа Верховной Рады Автономной Республики Крым общей номинальной стоимостью 133 млн гривень в количестве 133 тысяч штук, выпущенных в 2011 году», – заявила она.

По словам крымского министра финансов, выплаты можно было получить до 1 августа 2018 года, обратившись с письменным заявлением о погашении облигации, однако «заявлений от владельцев облигаций не поступало».

Кивико отметила, что, согласно крымскому закону о бюджете, «долговое обязательство по облигациям, не предъявленным к погашению, считается полностью погашенным».

Российское информагентство ТАСС цитирует главу крымского правительства Сергея Аксенова, заявившего, что «это кипрские облигации».

В 2014 году российское Министерство финансов Крыма заявило, что направило письмо в Нацбанк Украины о предоставлении реестров держателей облигаций, с указанием банковских реквизитов, «на которые необходимо зачислить процентный доход для обеспечения выплат по облигациям внутреннего займа АРК 2011 года».

Позднее власти Крыма заявили, что «Национальный банк Украины препятствует Крыму в выплате своих долговых обязательств по облигациям».

Как сообщает близкий к российскому правительству Крыма сайт «Крыминформ», облигации были выпущены в соответствии с постановлением крымского парламента «для реализации инновационного экологического проекта в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов в Симферополе и Симферопольском районе».

В феврале 2018 года Минфин Крыма объявил о приеме заявок о заключении соглашений об урегулировании финансовых претензий, связанных с «исполнением государственного внешнего долга» Крыма по облигациям внутреннего местного займа Верховной Рады Автономной Республики Крым, выпущенных в 2011 году.

Порядок выплаты средств по соглашениям об урегулировании финансовых претензий был установлен постановлением крымского правительства 9 февраля 2018 года.