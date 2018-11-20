В проекте госбюджета-2019 увеличили доходы на 18 миллиардов: откуда возьмут деньги

Предельный объем дефицита остался на неизменном уровне - 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

Утвержденный Кабинетом министров и доработанный ко второму чтению в Верховной Раде проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, что на 18 млрд грн больше первоначального варианта сметы.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в том числе повышены ожидаемые поступления от Национального банка на 2 млрд грн, поступления налога на прибыль предприятий – на 2,9 млрд грн, рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа за счет увеличения цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии – на 9 млрд грн, поступлений бюджетных учреждений –на 1,4 млрд грн.

Также предусмотрено увеличение доходов на 5,2 млрд грн в связи с принятием парламентом в первом чтении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов (законопроект №9260).

Кроме того, ожидается 1 млрд грн дополнительных поступлений в результате принятия парламентом изменений в Налоговый кодекс о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств (законопроект №8487).

Помимо этого, учитываются поступления от иностранных субъектов хозяйствования и организаций по отдельным договорам в объеме 2,8 млрд грн с зачислением в спецфонд госбюджета.

Одновременно с тем, доходы в доработанном проекте госбюджета на 2019 год сократились на 6,6 млрд грн, так как парламент отклонил законопроект об индексации в 2019 году ставок налогов и сборов в абсолютных значениях (законопроект №9085).

Расходы в доработанном ко второму чтению проекте госбюджета составили 1,112 трлн грн, что также на 18 млрд грн больше первоначального варианта сметы.

Соответственно, предельный объем дефицита госбюджета остался на неизменном уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2019 год. Парламент одобрил госбюджет в первом чтении 18 октября.

По информации министра Кабинета министров Александра Саенко, Рада рассмотрит доработанный проект госбюджета 22 ноября.