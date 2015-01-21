Стресс-тесты 2014 года не предполагали падение нефти до $50 за баррель - банкир

Об этом заявил председатель совета директоров британско-гонконгской банковской группы HSBC Дуглас Флинт во время прямой трансляции на Давосском форуме Davos Live, передает ТАСС.

"Многие из нас в прошлом году прошли через череду стресс-тестов, ни один из которых не предполагал снижение цены нефти до уровня $50 за баррель", - сказал он.

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По его словам стресс-тестирование банков учитывало многие изменения в экономике, в том числе различные изменения процентных ставок и обменных курсов, но цена нефти не была частью стресс-тестов.

"Это говорит о том, что будут происходить вещи, которые мы не можем предвидеть в данный момент времени. Поэтому нам следует работать в условиях достаточного уровня ликвидности и капитала, чтобы справляться с непредвиденными событиями", - добавил Флинт.

По мнению эксперта, в течение следующих нескольких лет или даже месяцев будут происходить события, причинами которых являются определенные ожидания. При этом достойным ответом на эти непредвиденные события может служить, в том числе, достаточное количество капитала и ликвидности банков, отметил Флинт.

Ранее УНИАН сообщал, что цены на нефть незначительно растут, но эксперты ожидают их дальнейшего падения.