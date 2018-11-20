Кабмин в следующем году планирует собрать 860 миллиардов налогов

Правительство в доработанном проекте госбюджета-2019 заложило 202 млрд грн поступлений от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физлиц.

Кабинет министров Украины планирует привлечь в государственный бюджет в 2019 году 201,68 млрд грн налога на прибыль предприятий, а также налога и сбора на доходы физических лиц.

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Об этом сказано в проект Госбюджета на следующий год, который подан на рассмотрение в Верховную Раду во втором чтении.

Как сказано в проекте, правительство планирует получить 106,16 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, а также 95,52 млрд грн налога на прибыль предприятий.

Всего налоговые поступления запланированы на уровне 860,66 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. 18 октября Рада приняла проект госбюджета в первом чтении.

3 ноября министр Кабинета министров Александр Саенко спрогнозировал, что парламент 22 ноября примет закон о госбюджете-2019.

14 ноября Кабинет министров утвердил поправки к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год для его рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует, что Верховная Рада утвердит во втором чтении проект государственного бюджета на 2019 год на этой неделе.