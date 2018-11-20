"Черную пятницу" могут проигнорировать 75% британцев

39% опрошенных не думают, что спецпредложения нынешней «черной пятницы» являются оптимальными с точки зрения «цены-качества» как это было раньше.

Британский онлайн-ресурс для потребителей Trusted Reviews на основании опроса 1,4 тыс. жителей страны сообщил, что в этом году «черную пятницу» могут проигнорировать до 75% потребителей.

Читайте такжеЖизнь без долгов. Украинцам разрешили стать банкротами

39% опрошенных не думают, что спецпредложения нынешней «черной пятницы» являются оптимальными с точки зрения «цены-качества» как это было раньше, передает kommersant. Еще 43% полагают, что скидки, предлагаемые ритейлерами в этом году, могут конкурировать со скидками прошлых лет. В итоге почти 75% потребителей выразили неуверенность в том, что они примут участие в «черной пятнице» этого года.

Скептические настроения подтверждает исследование другого британского специализированного ресурса Which?. Эксперты проанализировали цены на 94 популярных товара в «черную пятницу» прошлого года и выяснили, что 87% этих товаров продавались по той же цене или даже дешевле в другие периоды года. В исследовании участвовали такие товары, как телевизоры, фото и видеокамеры, фитнес-трекеры, продающиеся в четырех популярных сетях страны - Currys PC World, Amazon, John Lewis и Argos.