АМКУ оштрафовал бизнесмена-беглеца Курченко на 15 миллионов

Бизнесмена оштрафовали за нарушения при покупке "Брокбизнесбанка".

Антимонопольный комитет оштрафовал находящегося в розыске украинского бизнесмена Сергея Курченко на 15 млн грн по делу о совершении экономической концентрации в связи с покупкой им и другими лицами "Брокбизнесбанка".

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Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев в Facebook.

"Завершилось длительное расследование, в течение которого в результате тесного сотрудничества с Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины были определены отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя "Брокбизнесбанка". АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации - приобретении Курченко С.В. и группой связанных лиц "Брокбизнесбанка". На Курченко С.В. наложен штраф 15 млн грн", - сообщил Терентьев.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня 2014 года. С 3 марта 2014 года в банке работала временная администрация. «Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка являлась группа ВЕТЭК Сергея Курченко.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.