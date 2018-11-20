В госбюджете-2019 заложили 167 миллиардов на пенсии и покрытие «дыры» Пенсионного фонда

Также в проекте предусмотрено 500 млн грн на возмещение убытков «Укрпоште» за выплату и доставку пенсий.

Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2019 год, который подан на второе чтение в Верховную Раду, 167,013 млрд грн на выплату пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда. Об этом сказано в проекте Госбюджета-2019.

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«На финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, предусмотренным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда», - сказано в проекте.

Также в проекте госказны на следующий год предусмотрено 500 млн грн на возмещение убытков «Укрпоште» за оказание услуг по выплате и доставке пенсий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. 18 октября Рада приняла проект госбюджета в первом чтении.

14 ноября Кабинет министров утвердил поправки к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год для его рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует, что Верховная Рада утвердит во втором чтении проект государственного бюджета на 2019 год на этой неделе.