Попросивший госпомощи российский банк ВТБ устроил в Давосе вечеринку с Кустурицей и Элом Ди Меолой

Банк ВТБ устроил перед открытием экономического форума в Давосе вечеринку со «ставкой на немного джаза и водки для мировой элиты», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Вечеринка прошла в «современной русской атмосфере», как заявили участники вечеринки в InterContinental Hotel. «Руководство контролируемого государством российского банка, который сократил сотни сотрудников после введения санкций ЕС и США, делает ставку на немного джаза и водки для мировой элиты, чтобы притупить боль», – пишет издание.

На вечеринке гостей встречали женщины в «конических нарядах в золотую крапинку с полосками из светодиодных фонарей». На вечеринке играли «серенады» лауреат премии «Грэмми» Эл Ди Меола, российский эстрадный певец Леонид Агутин и сербские звезды Эмир Кустурица и его коллектив No Smoking Orchestra. «В качестве стратегического партнера Всемирного экономического форума в Давосе мы организовали прием, посвященный церемонии его открытия», – заявили Bloomberg в пресс-службе ВТБ.

Читайте такжеРоссийское правительство поможет ВТБ и "Газпромбанку"Делегация России в этом году будет состоять из 73 бизнесменов. Это немного меньше, чем в 2014 году, когда приехали 82 человека. Среди них будут руководители компаний, которые попали под санкции Запада – ВТБ, Сбербанка, Внешэкономбанки и «Газпром нефти».

При этом российская делегация может столкнуться с осуждением позиции России в украинском кризисе. «Они по-прежнему здесь, как сила. Но мы надеемся, что будут происходить диалоги, которые позволят, с одной стороны, понять, что чувствуют русские, а с другой – показать им, как остальной мир относится к этой ситуации», – заявил Bloomberg TV основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб. При этом он, который обычно не посещает частные мероприятия, посетил вечеринку ВТБ.

Участие в форуме некоторых русских «делает форум очень сложным для многих мировых компаний, которые не хотят с ними [русскими] встречаться. Они не будут чувствовать себя комфортно», сказала Bloomberg экономист Калифорнийского университета и бывший чиновник администрации Клинтона Лаура Тайсон. Она предположила, что если бы она была «русской, я бы, возможно, не стала участвовать [в форуме]».

В октябре 2014 года ВТБ проводил банкет для российских и зарубежных клиентов, чтобы показать, что, несмотря на санкции, дела у банка идут хорошо. Тогда агентство Bloomberg сообщало, что праздничный вечер в московском бизнес-центре Crowne Plaza продлился шесть часов, в список гостей вошли несколько сот человек.

Среди приглашенных были представители швейцарского банка UBS AG и инвестиционной компании Oaktree Capital Group LLC. На вечеринке «водка лилась рекой», а среди выступавших была Софи Эллис-Бекстор, сообщили собеседники агентства. В свою очередь в пресс-службе «ВТБ Капитала» заявили, что некоторые детали не соответствуют действительности. Костин позже заявил, что вечеринка не стоила компании больших затрат. Так, ролик был снят бесплатно, кейтеринг был обычный, а выступление Софи Эллис-Бекстор обошлось дешевле, чем концерт Стаса Михайлова.