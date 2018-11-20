Коломойский прокомментировал сотрудничество Украины с МВФ

Бизнесмен считает, что в 2014 году Украина должна была объявить дефолт и привел пример Греции.

Бизнесмен, бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский прокомментировал заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, что без денег Международного валютного фонда Украину ждет дефолт.

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В интервью главному редактору издания "Левый берег" Сони Кошкиной, которое обнародовано в Youtube 20 ноября, он отметил, что не видит в дефолте ничего плохого, передает ТСН.

"А чем дефолт плох? Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: "500 млрд не вернем", и все, до свидания. Его (греческий сценарий — ред.) нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств. Куда они смотрели? Наблюдатели... Страны не было, в казне - ноль, объявляйте дефолт. Дефолт еще никогда никому не помешал, то, что касается страны - так сто процентов", - сказал он.

"Чем банкротство отличается от дефолта? Вы говорите о дефолте, как будто это потеря государственности. Греция хоть один свой остров потеряла из государственности?", - отметил Коломойский.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ, Украина может привлечь до 8 млрд долл. финансирования от международных партнеров.