Кабмин увеличил расходы в проекте госбюджета-2019

Также есть некоторые корректировки относительно субсидий населению.

Доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению в Верховной Раде проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает расходы в размере 1,112 трлн грн, что на 17,762 млрд грн, или на 1,6%, больше первоначального проекта.

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Как свидетельствуют данные приложения к проекту на сайте парламента, в разрезе распорядителей бюджетных средств наибольший рост расходов у Министерства образования и науки (4,287 млрд грн), Министерства здравоохранения (2,042 млрд грн), Министерства обороны (1,045 млрд грн), Государственного агентства автомобильных дорог (926 млн грн), Министерства внутренних дел (795 млн грн).

Также есть некоторые корректировки относительно субсидий населению: если ранее Министерство финансов было распорядителем субвенции из госбюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению в размере 55,096 млрд грн, то согласно доработанному проекту, теперь распорядителем этих средств является Министерство социальной политики, которому предусмотрено 35,096 млрд грн на субвенции местным бюджетам и 20 млрд грн на выплату льгот и субсидий гражданам в денежной форме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2019 год. Парламент одобрил госбюджет в первом чтении 18 октября.

По информации министра Кабинета министров Александра Саенко, Рада рассмотрит доработанный проект госбюджета 22 ноября.