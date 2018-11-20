Коломойский рассказал о суде с «Приватбанком» и возможном разделении «Укрнафты»

По словам бизнесмена, суд "Приватбанка" против своих бывших владельцев еще фактически не начался.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что суд "Приватбанка" против своих бывших владельцев – него и Геннадия Боголюбова – еще фактически не начался.

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Об этом он сказал в интервью журналистке Соне Кошкиной, передает ТСН.

"Еще даже не было предварительной подготовки. Сегодня происходят "пограничные сражения", - сказал он.

Коломойский отметил, что был подан иск, после чего были заморожены и раскрыты активы. Он уточнил, что это были за активы и разделил их на три группы: активы связаны с РФ, с Украиной и остальным миром.

Бизнесмен подчеркнул, что заморозка случилось без их присутствия – истцы пришли и предоставили аргументы, которые показались судье убедительными.

Также Коломойский объяснил, не должен ли был суд разморозить активы, если бы его убедила версия о политических мотивах иска. "В июле были слушания, и у нас была возможность предоставить свои аргументы – решение пока не вынесено". По его словам, может, в ноябре появится новое решение Лондона.

Среди прочего он отметил, что решение Лондона было большим ударом по Петру Порошенко, который ранее "очень хотел посмотреть на структуру владения медиагруппой "1+1". "Структура украинских активов на сегодняшний день легальная и для Порошенко недоступна", - добавил бизнесмен.

Также Коломойский, компании которого корпоративно управляют долей в "Укрнафте", заявил, что готов пойти на разделение компании при выполнении конкретного условия.

Как сообщил он в интервью речь идет о "справедливом разделе активов", что "поможет компании по большому счету выйти из кризисной ситуации".

Коломойский согласился, что юридическое разделение "Укрнафты" необходимо, но необходимо согласие акционеров. "Нужно согласие не только мое, но и всех акционеров. Я думаю, если будет справедливый раздел активов и это поможет компании по большому счету выйти из кризисной ситуации, то почему нет? Мы – "за". Любой прагматичный бизнес-подход мы приветствуем. Без политики", - отметил он.

Ранее глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что компания ведет переговоры с Коломойским о разделении активов "Укрнафты". По его словам, Коломойский пока на это согласия не дал. "Финального соглашения мы еще не имеем. Мы находимся в переговорном процессе", - уточнил он.