Необходимо поддержать пенсионеров: Порошенко призвал бизнес согласиться на увеличение налогов с больших зарплат
Президент Украины Петр Порошенко призвал бизнес поддержать инициативу Кабинета министров об изменении механизма начисления единого социального взноса (ЕСВ), что позволит привлечь дополнительные средства в Пенсионный фонд.
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Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.
«Это шаг, который мы сейчас должны со всей ответственностью поддержать. Нам необходимо пойти навстречу и поддержать пенсионеров. Потому что мы не можем утверждать, что в Украине все хорошо, когда пенсии растут меньше всего», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на прошлой неделе предложил Верховной Раде увеличить максимальную базу начисления Единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 тыс. грн с 55,8 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.
Сразу после этого Европейская Бизнес Ассоциация выступила против "избирательного увеличения" налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков в Украине.