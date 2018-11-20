Необходимо поддержать пенсионеров: Порошенко призвал бизнес согласиться на увеличение налогов с больших зарплат

Президент призвал бизнес поддержать инициативу Кабмина по изменению механизма начисления ЕСВ.

Президент Украины Петр Порошенко призвал бизнес поддержать инициативу Кабинета министров об изменении механизма начисления единого социального взноса (ЕСВ), что позволит привлечь дополнительные средства в Пенсионный фонд.

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Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

«Это шаг, который мы сейчас должны со всей ответственностью поддержать. Нам необходимо пойти навстречу и поддержать пенсионеров. Потому что мы не можем утверждать, что в Украине все хорошо, когда пенсии растут меньше всего», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на прошлой неделе предложил Верховной Раде увеличить максимальную базу начисления Единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 тыс. грн с 55,8 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.

Сразу после этого Европейская Бизнес Ассоциация выступила против "избирательного увеличения" налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков в Украине.