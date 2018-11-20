Почем будут доллар и евро: свежие курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 21 ноября: 100 USD – 2776.3875 грн; 100 EUR – 3170.9122 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеЭкономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу 2018 года

100 USD США – 2776.3875 (20 ноября – 2776.4829)

100 EUR – 3170.9122 (20 ноября – 3172.6870)

Во вторник, 20 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,74/27,76 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, после снижения в первой половине дня на 2 копейки котировки гривни вернулись к уровню закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,62/31,64 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,7673 грн/долл.