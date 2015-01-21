Украина и МВФ подготовили меморандум о новой программе сотрудничества

Украина и ее ключевой кредитор Международный валютный фонд подготовили меморандум о новой программе сотрудничества, которая учитывает текущую ситуацию в стране и предполагает новый пакет реформ и новый, увеличенный пакет финансирования, заявил в интервью Bloomberg Europe TV Президент Украины Петр Порошенко.

«Мы работаем в тесном контакте с МВФ. Мы подготовили меморандум о новой программе сотрудничества. Наверняка мы сделаем соответствующее общее заявление с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, - сказал он. – Эта программа расширит наше сотрудничество, расширит пакет реформ. Существующая программа, увы, рассчитывалась без учета ситуации на востоке Украины».

При этом Порошенко не назвал предположительного объема кредитования по новой программе. «Конечно, нам нужно больше денег. Но дело даже не в деньгах. Деньги – это подушка для проведения реформ», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ подписали двухлетнюю программу сотрудничества в апреле 2014 года общим объемом финансирования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получила от МВФ два транша кредита общим объемом 4,6 млрд долл., что составило половину общего пакета финансовой помощи, полученного нашей страной в течение 2014 года.

Читайте такжеМВФ призывает увеличить международную помощь УкраинеОчередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января и приступила к работе. По итогам работы этой миссии украинские власти ожидают получения очередных траншей МВФ, а также возможного пересмотра программы, включающего увеличение финансирования или изменение графика получения кредитных средств.

В 2015 году объем внешних выплат, который необходимо осуществить украинским властям, составляет 11 млрд долл. Объем госрезервов Нацбанка составляет порядка 7 млрд долл.

По расчетам МВФ, Украине в 2015 году потребуется по меньшей мере 15 млрд долл. внешнего финансирования для проведения реформ и расчета по финансовым обязательствам.