Большинство банков смогли вывезти поврежденные деньги с оккупированных территорий

Об этом сообщил на брифинге замглавы Национального банка Украины Яков Смолий.

Напомним, в декабре Нацбанк обязал свои территориальные управления и банки, в случае невозможности вывоза наличных денег с оккупированных территорий, обеспечивать ее повреждение для непригодности использования.

По информации НБУ, за разрешением на повреждение наличности обращались 36 банков, но воспользовались таким разрешением только 5 банков, и только частично, не имея необходимости или возможности его реализовать.

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«Мы предоставили банкам разрешение на повреждение наличности. До степени, чтобы можно было отличить от платежных банкнот. Это делалось на случай, если банки будут не в состоянии вывезти наличность. Большинство банков сумели эту поврежденную, окрашенную наличность вывезти. Они не запускали ее в обращение, а привезли в Национальный банк и возместили», - сказал Смолий и пояснил, что полученная наличность подвергается экспертизе с привлечением правоохранительных органов и возмещается банку.

По его словам, факты уничтожения наличности или предоставления НБУ разрешений на уничтожение наличности нет. «Национальный банк не давал таких разрешений, потому что это невозможно было проконтролировать. И у нас нет такой практики, нет технологии - дать разрешение на уничтожение. Это исключительное право Национального банка», - добавил Смолий.

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В свою очередь, директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко пояснил, что исключительно право на уничтожение банкнот и монет принадлежит Национальному банку Украины. «Банкам мы давали разрешения только на повреждение наличности, они ее повредили и должны вывезти и сдать в Национальный банк для обмена и уничтожения. Уничтожение они не имеют права проводить и не имели такого права. Только в присутствии комиссии и представителей Национального банка», - сказал он.

Зайвенко отметил, что массового наплыва поврежденной наличности или ее массового «вброса» в обращение нет. «Ситуация у нас контролируемая. Количество такой наличности очень небольшое по отношению к наличности в обращении в банковской системе Украины и вне банковской системы. Эта цифра может составлять на уровне от общей суммы наличности в обращении 0,007 - 7 тысячных процента. Треть наличности, которая была повреждена, была сдана в Национальный банк Украины и соответственно возмещена», - добавил он.

По словам чиновника, объем наличности в руках террористов незначительный. «У нас есть статистика о наличности, которая повреждена и находится в зоне, не контролируемой украинскими властями. Из той наличности, которая повреждена, очень незначительная часть попала, по нашим расчетам, по нашей информации, в руки террористов, очень незначительная. Есть несколько заявлений от банков что наличность, которую они повредили, могла попасть в руки террористов. Потому что они не знают судьбу своих помещений, эти помещения заняты или, по их информации, разграблены», - отметил Зайвенко.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в марте этого года аннексировала украинский Крым, а с апреля активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, введя на территорию ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей свои регулярные войска.

Украина с апреля ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков, однако в настоящее время ряд населенных пунктов, включая Донецк и Луганск, не контролируются украинскими властями.

С 7 августа Нацбанк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, НБУ отключил все свои системы от Донецка и Луганска и вывез деньги из хранилища.

Также Национальный банк Украины обязал свои территориальные управления и банки в случае невозможности вывоза наличных денег и других ценностей обеспечивать их повреждение для непригодности использования. Наличность повреждается растворами, окрашиванием или склеиванием, штампом «неплатежные», обрезанием/обжиганием 50% общей площади купюры или иными способом, обеспечивающим потерю платежных признаков денежных знаков.

Секретарь СНБО Александр Турчинов 12 января предупредил, что тех, кто будет пытаться рассчитаться деньгами, которые были украдены террористами из банков на оккупированных территориях, будут задерживать. Банковские учреждения, которые не смогли вывезти с оккупированных территорий наличные средства в полном объеме, испортили их специальной краской, которая не отчищается, но, несмотря на это, террористы пытаются их использовать.