Гривня на межбанке выросла до 16,18 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок был активен, спрос несколько превышал предложение, но импортеры не спешили переплачивать за валюту.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,58/18,82грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2440/0,2480 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8274 грн/долл., к этому часу было заключено 228 соглашений, объем торгов составил 363,99 млн долл.

Напомним, вчера гривня укрепилась на межбанке до 16,21 за доллар.