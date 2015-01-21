Гривня на межбанке выросла до 16,18 за доллар
17:45, 21 января 2015Финансы
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В среду, 21 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов выросли до 15,98/16,18 грн/долл. против 16,01/16,21 грн/долл. на открытии торгов.
Котировки гривни на межбанке выросли на 3 копейки / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок был активен, спрос несколько превышал предложение, но импортеры не спешили переплачивать за валюту.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,58/18,82грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2440/0,2480 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8274 грн/долл., к этому часу было заключено 228 соглашений, объем торгов составил 363,99 млн долл.
Напомним, вчера гривня укрепилась на межбанке до 16,21 за доллар.
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