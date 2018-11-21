Самая популярная криптовалюта продолжает терять стоимость

Биткоин за два дня потерял четверть стоимости. Вчера биткоин подешевел до $4,3 тыс.

Криптовалюта биткоин на торгах вчера, 20 ноября, подешевела до $4271,4. Падение за последние сутки, по данным CoinMarketCap, составило 14,1%. Читайте такжеМинэкономразвития инициирует легализацию криптовалют в Украине Капитализация биткоина упала ниже $75 млрд - до $74,26 млрд, пишет liga.net. Напомним, 19 ноября курс биткоина превышал $5,5 тыс. Таким образом, криптовалюта за два дня потеряла четверть стоимости. Причиной на рынке считают неопределенность после хардфорка Bitcoin Cash, перенос запуска институциональной биткоин-платформы Bakkt, а также действия "медведей" - участников рынка, играющих на понижение.

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