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Самая популярная криптовалюта продолжает терять стоимость

12:21, 21 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Капитализация биткоина упала ниже $75 млрд - до $74,26 млрд, пишет liga.net.

Напомним, 19 ноября курс биткоина превышал $5,5 тыс. Таким образом, криптовалюта за два дня потеряла четверть стоимости.

Причиной на рынке считают неопределенность после хардфорка Bitcoin Cash, перенос запуска институциональной биткоин-платформы Bakkt, а также действия "медведей" - участников рынка, играющих на понижение.

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Теги: #криптовалюта Bitcoin#Bitcoin