В «Ощадбанке» прокомментировали информацию об открытии НАБУ дела против своего руководителя

Банк связывает иск против своего руководства с окружением беглого экс-президента Януковича.

Государственный «Ощадбанк» не согласен с обвинениями в превышении полномочий служебными лицами при операциях с депозитами, связывая соответствующий иск против руководства банка с окружением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

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«К каким-либо должностным лицам «Ощадбанка», в том числе к председателю правления Андрею Пышному, обвинений в рамках уголовного производства не предъявлялось. Обстоятельства дела касаются договорных отношений между «Ощадбанком» и его клиентом – супругой бывшего украинского чиновника, которая имеет депозитные вклады в «Ощадбанке», - говорится в переданном УНИАН комментарии банка в ответ на публикации в ряде СМИ о расследовании Национального антиккоррупционного бюро Украины относительно злоупотребления должностными лицами банка служебным положением.

В банке пояснили, что не могут обнародовать «печально известную» фамилию клиентки по причине установленного законодательством запрета на разглашение банковской тайны, однако сообщили, что эти средства арестованы в рамках уголовных производств, инициированных правоохранительными органами по отношению к лицам из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Отмечается, что в «Ощадбанке» с июня 2014 года установлена нулевая ставка для арестованных вкладов, что соответствует банковской практике в Украине, однако в 2017 году указанная клиентка банка подала через адвокатов гражданский иск в суд об обязательствах банка доначислить проценты по арестованным вкладам.

По информации финучреждения, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исков к «Ощадбанку», и сейчас дело пересматривает апелляционный суд.

При этом, как подчеркнули в банке, для затягивания процесса и давления адвокат клиентки обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о совершении уголовного преступления, однако детектив НАБУ отказал в возбуждении уголовного производства и внесении заявления в Единый реестр досудебных расследований.

«НАБУ открыло дело по факту, что свидетельствует об отсутствии каких-либо оснований для привлечения должностных лиц банка к уголовной ответственности», - пояснили в «Ощадбанке».

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.