Порошенко рассчитывает на новую программу сотрудничества с МВФ в конце января

Об этом заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) президент Украины Петр Порошенко.

«Надеюсь, что 29 января у нас будет мощная новая программа с МВФ. У нас амбициозная программа реформ уже готова для этой программы. Нам нужна финансовая подушка, и она будет предоставлена партнерами из МВФ и другими партнерами. Это представители США, Канады. Есть сигналы и от швейцарского правительства. Это формы демонстрации солидарности с нами, мы благодарим вас за это», - сказал Порошенко.

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Ранее глава государства сообщил, что Украина и МВФ подготовили меморандум о новой программе сотрудничества, предполагающей расширенный пакет реформ и расширенный пакет кредитования экономики.

На текущий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу сотрудничества объемом 17 млрд долл. В 2014 году Украина по этой программе получила два кредитных транша общим объемом 4,6 млрд долл.