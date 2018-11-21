Дело о хищении 200 миллионов гривень в банке "Михайловский” направлено в суд

Шестерых фигурантов дела банка "Михайловский” обвиняют в причастности к хищению 200 миллионов гривень.

Столичная прокуратура заявляет, что направила в суд обвинительный акт в отношении шести должностных лиц и акционеров - фигурантов дела ликвидированного банка ПАО "Банк Михайловский".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, следователи продолжают досудебное расследование по ряду уголовных производств в отношении должностных лиц этого финансового учреждения и акционеров банка по фактам хищения средств и совершения других преступлений, связанных с деятельностью банка.

"На сегодняшний день завершено расследование одного из указанных производств, и 20 ноября направлен в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО "Банк Михайловский", членов правления, начальника департамента и секретаря Кредитного комитета", - говорится в сообщении.

В частности, следствием установлено, что "указанные должностные лица, вступив в предварительный сговор, совместно разработали преступный план", который заключался в выводе активов из банка.

"Используя свое служебное положение, должностные лица осуществляли выдачу кредитов подконтрольным юридическим лицам для использования их в интересах владельцев банка", - говорится в сообщении.

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В результате таких действий, банку в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в размере более 200 млн грн.

По результатам расследования шести фигурантам предъявлено обвинение в совершении злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины) и подделке официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК).

Кроме того, материалы по подозрению еще трех членов правления банка, причастных к указанным преступных действий, выделены в отдельное производство в связи с их пребыванием в розыске.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, председатель правления банка Игорь Дорошенко оставил должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц из связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

19 ноября 2016 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», который приравнивает большинство сомнительных вкладов к банковским.