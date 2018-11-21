Правительство одобрило проект соглашения о свободной торговле Украины с Израилем

Документ планируют подписать в конце ноября.

Кабмин утвердил проект Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. Подписать документ уполномочили первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что соглашение должны подписать в конце ноября этого года.

Работу над разработкой документа начали в 2015 году. Переговоры относительно создания зоны свободной торговли Украина и Израиль завершили 28 марта этого года, утвердили план относительно дальнейшего подписания самого документа.

По подсчетам Минэкономразвития, в результате действия соглашения уже в ближайшей перспективе увеличится украинский экспорт в Израиль, а также улучшится сальдо торговли Украины с Израилем

Действие соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем не будет распространяться на территории временно оккупированной вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей до полного восстановления конституционного строя государства Украина на них.

В правительстве уточнили, что согласно Экспортной стратегии Украины, в частности Дорожной карты стратегического развития торговли 2017-2021 Украины, Израиль входит в ТОП-20 перспективных рынков для экспорта украинской продукции, а также является одним из главных торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока. Наиболее перспективными для сотрудничества считаются сферы агропроизводства, туризма, переработки углеводородов, связи, медицины, энергоэффективности и экологии.