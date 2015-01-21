МВФ рассмотрит просьбу Украины об увеличении финансирования - Лагард

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд получил просьбу от властей Украины о подписании новой долгосрочной программы сотрудничества взамен существующей программы stand-by и готов рассмотреть ее в ходе заседания Совета директоров Фонда, говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, текстом которого располагает УНИАН.

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«Президент Порошенко проинформировал меня сегодня, что власти Украины обратились с предложением подписать новую долгосрочную программу кредитования экономики Украины, предполагающую больший объем финансирования, взамен существующей программы stand-by (двухлетней программы stand-by со сроком завершения в 2016 году и объемом финансирования 17 млрд долл. - УНИАН), - говорится в заявлении. – Мы будем советоваться с Советом директоров Фонда по этой просьбе».

При этом Лагард подчеркнула, что новая программа будет направлена на достижение макроэкономической стабилизации в стране и будет включать более широкий и глубокий спектр реформ, необходимых для устойчивого роста.

«Исходя из решения Совета директоров, миссия Фонда, которая сейчас работает в Киеве, начнет обсуждение новой программы с украинскими властями. При этом уже сейчас идут переговоры о предоставлении финансовой помощи Украины со стороны международных партнеров», - подчеркнула глава МВФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина и ключевой кредитор страны Международный валютный фонд подготовили меморандум о новой программе сотрудничества, которая учитывает текущую ситуацию в стране и предполагает новый пакет реформ и новый, увеличенный пакет финансирования. Также сообщалось, что Порошенко рассчитывает на новую программу сотрудничества с МВФ в конце января.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ подписали двухлетнюю программу сотрудничества в апреле 2014 года общим объемом финансирования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получила от МВФ два транша кредита общим объемом 4,6 млрд долл., что составило половину общего пакета финансовой помощи, полученного нашей страной в течение 2014 года. Очередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января и приступила к работе.

Решение МВФ является крайне необходимым не только для получения финансирования по линии Фонда, но также для получения доступа к дополнительным пакетам финансовой помощи со стороны других кредиторов – Всемирного банка, ЕБРР, а также помощи правительства США, стран ЕС и Японии. В январе 2015 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности ЕС предоставить Украине 1,8 млрд евро, правительство США заявило о готовности предоставить госгарантии на 2 млрд долл. Еще около 500 млн евро выделило Украине правительство Германии. Пакет помощи в 300 млн долл. выделило правительство Японии.

В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. финансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних обязательств. В 2015 году объем внешних обязательств, необходимых к выплате, составит порядка 11 млрд долл.