Вкладчики «Актабанка» начнут получать выплаты с 23 января через «Фидобанк»

Об этом сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, выплаты будут проводиться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала вывода банка с рынка, но не более 200 тыс. гривен, до 2 марта. Выплаты после этой даты будут осуществляться на основании индивидуальных письменных обращений вкладчиков в фонд до дня госрегистрации ликвидации банка.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц начал ликвидацию неплатежеспособного «Актабанка» 16 января. С 17 сентября в банке работала временная администрация фонда.

«Актабанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу средних финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Кипра через компанию «Центр-Агро-Трейд». СМИ связывают «Актабанк» с бизнесменом Вадимом Ермолаевым.