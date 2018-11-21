Всемирный банк и МВФ высказались в поддержку законопроекта о сплите

Второе чтение в Верховной Раде законопроекта о консолидации госрегулирования рынков финуслуг ожидается завтра, 22 ноября.

Всемирный банк и Международный валютный фонд поддерживают принятие Верховной Радой Украины закона о консолидации государственного регулирования рынков финансовых услуг у двух регуляторов – Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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"Всемирный банк совместно с Международным валютным фондом приветствует принятие этого законопроекта, который, как ожидается, откроет двери для продуктивных изменений в нереформированном небанковском финансовом секторе", - говорится в переданном УНИАН совместном заявлении Всемирного банка и МВФ в отношении законопроекта №2413, второе чтение которого в Верховной Раде ожидается завтра, 22 ноября.

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, в течение последних четырех лет Украина провела существенные реформы в банковском секторе, однако практически ничего не сделано для реформирования небанковской финансовой системы.

"Проблемы в этом секторе очень глубокие и, как следствие, клиенты небанковских финансовых учреждений несут серьезные и ненужные риски. Эти проблемы могут быть устранены только через фундаментальные реформы, включая реформу регуляторной системы финансового сектора для обеспечения независимого и эффективного надзора за небанковским финансовым сектором", - сказала она.

Кахконен отметила, что Украина нуждается в здоровом, диверсифицированном и устойчивом финансовом секторе для эффективного содействия экономическому росту, и важным шагом в этом направлении является принятие законопроекта №2413, вводящего комплексную модель регулирования, которой придерживаются большинство стран Евросоюза.

В свою очередь, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман также отметил, что реформа банковского сектора уже достигла хороших результатов, в то время как реформирования небанковского финсектора все еще отстает.

"Как следствие, небанковский сектор не способствует устойчивому развитию экономики. Риски финансовой стабильности от нереформированного небанковского финансового сектора значительны. В дальнейшем надо привести регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе в соответствие с международными стандартами, как это происходит в банковском секторе", - сказал он.

По словам Люнгмана, наиболее эффективным способом достижения этого является консолидация регулирующих органов - переход от трех регуляторов финансового сектора до двух.

"В связи с этим мы будем приветствовать рассмотрение и принятие Верховной Радой так называемого "Закона SPLIT" 22 ноября", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в четверг, 22 ноября, рассмотрит во втором чтении законопроект о консолидации госрегулирования рынков финансовых услуг (сплит), предполагающий ликвидацию Нацкомфинуслуг и передачу ее функций Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№2413а).

В частности, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

Парламент одобрил законопроект в первом чтении в июле 2016 года, однако второе чтение документа за два года так и не состоялось.