Российский рубль снижается к евро и растет к доллару благодаря росту цен на нефть

Дорожающая нефть поддерживает курс рубля против доллара, который опустился до 65, передает Прайм.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.40 снижался на 18 копеек - до 65,02 рубля, курс евро рос на 19 копеек - до 75,50 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent к этому часу повышалась на 3% до 49,5 доллара за баррель.

Рубль в течение торгового дня не демонстрировал единой динамики против доллара и евро. В первой половине дня рубль терял позиции на фоне роста геополитических рисков из-за эскалации конфликта на востоке Украины.

Неопределенная динамика нефтяных цен также поддерживала давление на рубль. Резкие заявления президента США Барка Обамы относительно экономики РФ также создавали негативный фон для рубля.

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В результате, доллар на время превысил круглый уровень в 66 рублей, а евро поднялся до 76,5 рубля.

Однако во второй половине дня рубль получил поддержку от словесных интервенций ЦБ РФ, который опроверг информацию СМИ о том, что уже анонсировал решение о снижении ключевой ставки в первом квартале.

В конце дня наметился рост евро против доллара на форекс. Кроме того, на фоне динамики форекс цена на нефть пошла уверенно вверх.

Это обусловило снижение доллара против рубля и сохранение позиций евро относительно рубля.