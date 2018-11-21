В Украине стали чаще рассчитываться карточками

Доля безналичных операций с платежными картами в Украине с начала года выросла до 44,3%.

Доля безналичных операций с платежными картами в Украине по объему операций за январь-сентябрь 2018 года выросла до 44,3% с 39,3% по состоянию на начало года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, количество безналичных операций с платежными картами за этот период составило 2,8 миллиарда, а их объем – свыше 2 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, на операции в сети Интернет пришлось 34,6% объема безналичных операций, операции перевода средств с карты на карту - 33,3%, расчеты в торговой сети - 29,7%, операции в устройствах самообслуживания - 2,5%.

Как сообщал УНИАН, доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карт за последние пять лет выросла более чем втрое с 12,4% (по состоянию на 1 января 2013 года) до 39,3% на 1 января 2018 года.