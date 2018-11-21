В четверг в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 22 ноября: 100 USD – 2777,4898 гривни; 100 EUR – 3168,8381 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2777,4898 (21 ноября – 2776,3875)

100 EUR – 3168,8381 (21 ноября – 3170,9122)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,74/27,76 гривни/доллар.

После снижения в первой половине дня на 2 копейки котировки гривни вернулись к уровню закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,60/31,62 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,7776 гривни/доллар.