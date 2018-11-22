Будет "своеобразный рекорд": Рада уже сегодня может принять Госбюджет-2019 – нардеп

В четверг во второй половине дня будет завершен период, отведенный на рассмотрение поправок в бюджет, отметил депутат.

Заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что Верховная Рада может принять Государственный бюджет уже 22 ноября.

Об этом сообщает телеканал «Прямой».

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"Как мы знаем, бюджет состоит из дополнительной части, собственно, бюджета страны и ресурсных законопроектов, которые отвечают за его наполнение, в том числе, изменения в Налоговый и Таможенный Кодексы. К сожалению, две недели назад, мы не смогли проголосовать за ресурсный законопроект 2020 по сокращенной процедуре, который отвечает за наполнение бюджета. Итак завтра, в четверг, во второй половине дня будет завершен период, отведенный на рассмотрение соответствующих поправок, и мы можем перейти непосредственно к голосованию",- отметил политик накануне, 21 ноября.

"Если в этом году мы примем бюджет в ночь с четверга 22 ноября на пятницу 23 ноября – это будет своеобразный рекорд", - отметил парламентарий.

Политик считает, что такая быстрая работа над бюджетом обусловлена разумной необходимостью работать в параллельном режиме со всеми финансовыми институтами как частными, так и общегосударственными. "Мы не можем заставлять их ждать нас, или подстраиваться под наш темпоритм",- подчеркнул он.

Кроме того, Сергей Березенко отметил: "Если мы рассчитываем на привлечение дополнительного финансирования через международные заимствования, так и через частные фонды, то нам надо успеть с бюджетом страны до 18 декабря.... Далее продлятся рождественские праздники и никто из международных структур не будет работать. Из-за этого уменьшается вероятность получения необходимых нам заимствований".